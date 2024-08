Luego de que saliera a hablar públicamente por los primeros videos suyos que circularon con Alberto Fernández, Tamara Pettinato dio que hablar una vez más con la filtración de una tercera filmación.

En este caso, se la puede ver a la panelista de Bendita sentada en el sillón de la Casa Rosada que utilizaron grandes próceres, el mismo que se corresponde a la primera presidencia de Julio Argentino Roca.

“Ahora tenes que decirmelo”, se lo escucha decir al expresidente de la Argentina y a ella se la puede ver mientras le contesta: “Te amo”.

Filtran nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández (Foto: captura video de Infobae).

“¿Estas segura?”, repreguntó Alberto en ese polémico escenario y Tamara retrucó: “Mas o menos, no tanto, pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”.

Filtran nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández (Foto: captura video de Infobae).

“¿Pero me amas o no me amas?”, insistió el ex de Fabiola Yáñez, quien lo denunció por violencia de género, y Pettinato reiteró: “Te amo y por eso te voy a matar”.

PIDEN QUE SE LE QUITEN LA PENSIÓN DE PRIVILEGIO A ALBERTO FERNÁNDEZ

Mercedes Ninci aseguró en el programa de Carmen Barbieri que piden que le quiten la pensión de privilegio a Alberto Fernández luego de la polémica por la violencia de género a Fabiola Yáñez en su mandato.

“La Fundación Apolo, de Republicanos Unidos, acaba de presentar un expediente administrativo en la Anses para pedirle al Gobierno Nacional y luego en la Justicia que le quiten la pensión por privilegio”, informó a eltrece.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año.