A una semana de la fuerte polémica que despertó la viralización de un video que la muestra muy cómplice con Alberto Fernández en su despacho cuando era presidente de la Nación, Tamara Pettinato rompió el silencio.

La hija de Roberto Pettinato eligió hablar en vivo en Final Feliz, su propio ciclo semanal del streaming Blender. Pasadas las 23 horas, Tamara le puso el cuerpo a todas las polémicas que surgieron en los últimos días a través de un contundente descargo.

“Que soy put…, que soy gato, que soy prostit... VIP. Que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a (Javier) Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl. Y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él”, comenzó diciendo Tamara.

“Que tengo contratos varios con el Estado, y saqué provecho y mucha plata por él. Éstas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista”, agregó.

Y siguió: “No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad. Que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes. Lo escuché de ellos. Lo escuché del presidente actual, Milei, diciéndome prostit… y que soy parte de una sociedad ilícita”.

“Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí. Que lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género”.

En cuanto al trato de los medios sobre este tema, lanzó: “Personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más. Esto son solo algunas que me crucé por ahí. No me escondí, no me escapé. No tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseas, que no deseo a nadie”.

"Acá, lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme. Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé un almuerzo que me invitó e único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar, son mentira", añadió.

“Acá, lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme”.

Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé un almuerzo que me invitó e único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar, son mentira", añadió.

Y cerró, tajante: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación. Porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia. Y no soy yo".

“No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Hay un solo villano en esta historia. Y no soy yo”.

BETO CASELLA HABLÓ DEL FUTURO LABORAL DE TAMARA PETTINATO EN BENDITA

Luego de que Tamara Pettinato se ausentara de Bendita después del escandaloso video que salió donde se la ve muy cómplice con el expresidente, Alberto Fernández, en el despacho presidencial varios años atrás, Beto Casella habló del futuro laboral de su panelista.

“Estoy un poco incómodo, pero nada que no hayamos vivido con otras situaciones. Para eso está uno, yo soy el conductor”, comenzó diciendo el presentador en una nota que dio a Poco correctos, el programa que conducen el Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“Hoy se comunicó conmigo. Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, agregó, dando algunos detalles de la charla privada que mantuvo con Tamara.

En cuanto a cómo se manejó con esta polémica al aire, remarcó: “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo y vamos analizando y vamos diciendo lo que sentimos’. En un momento Tamara estaba en el canal, en el camarín, y le dimos absoluta libertad si quería venir. Pero cero especulación con si eso estaba midiendo, porque tampoco es que nos midió”.

Beto Casella: “Hoy (Tamara Pettinato) se comunicó conmigo. Ella está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”.

“Me interesaba hacer un programa más o menos natural. Yo quiero volver a Carmen Barbieri, a Georgina Barbarossa, a Chiche Gelblung, el programa que hicimos toda la vida. Pero ese día sí, fue complicado”, cerró Beto, sincero.