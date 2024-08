Alberto Fernández, denunciado por la madre de su hijo, Fabiola Yáñez, por violencia de género, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por el video viral de Tamara Pettinato brindando con él en pleno aislamiento por la pandemia de covid-19.

En el clip, se puede ver a Tamara tomando un trago, sentada muy relajada en un sillón, mientras se reía con el expresidente. Es importante remarcar que, mientras ellos conversaban y se filmaban, el pueblo argentino no podía salir de sus casas, ni siquiera para visitar a sus familiares enfermos.

Tamara había afirmado que tiene una causa penal por sus visitas a la Quinta de Olivos.

En este contexto, se filtró un clip de cuando Tamara visitó PH Podemos Hablar. En ese entonces, reveló que tendría una causa penal por su visita a la Quinta de Olivos.

QUÉ DECÍA TAMARA PETTINATO SOBRE SU CAUSA PENAL POR SU VISITA A ALBERTO FERNÁNDEZ

En PH Podemos Hablar, Tamara Pettinato había hablado de su escandalosa visita a la Quinta de Olivos durante el aislamiento por covid-19, cuando Alberto Fernández era presidente.

“Yo tengo una causa penal por eso, por infringir las leyes de ese momento. La verdad, yo no hice nada ilegal, tenía permiso para circular. Hicieron una causa penal en donde metieron a todos, fueron metiendo en la causa a todos los que en la lista aparecían que habían estado en la Quinta de Olivos el año pasado...”.

Tamara contó que había visitado la Quinta de Olivos por "motivos personales".

“No quiero dar detalles de algo que no lo conté yo, no salió de mí y no hice nada ilegal, supongo que la causa penal va a terminar en la nada, pero no quiero dar detalles”, sentenció haciendo hincapié en que fue por un “motivo personal”.