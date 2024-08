Jorge Rial bancó a Tamara Pettinato en la polémica con Alberto Fernández y expuso en diálogo con Socios del Espectáculo qué opina al respecto.

“¿Crees que se utlizó la figura de Tamara en este escándalo?”, le preguntó el cronista al periodista, quien respondió: " Obvio, se la usó para darle más vuelo al tema, me parece que acá hay que darle énfasis a la denuncia por golpes”.

“No en Tamara, ni siquiera en si el expresidente es un paj..., la verdad que eso no es un delito, tampoco es mandar o recibir fotos desnudo, delito es golpear a una mujer. Ella (por Tamara) no tiene nada que ver, no cometió ningún delito”, cerró tajante.

Una de las imágenes de Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

JORGE RIAL FUE CONTUNDENTE CON ALBERTO FERNÁNDEZ TRAS LA DENUNCIA DE FABIOLA YÁÑEZ

Jorge Rial fue contundente al hablar de Alberto Fernández en el ida y vuelta con el programa de eltrece tras la denuncia de Fabiola Yáñez al padre de su hijo por violencia de género.

“Es gravísimo lo que pasó, no tomamos conciencia de que un presidente ejerció violencia de género contra la primera dama en la Quinta de Olivos. Yo estaría tratando de aclarar el tema”, sentenció el periodista.

