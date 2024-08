A pocas horas de que saliera a la luz el polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en plena pandemia, Florencia Peña fue acusada de haber visitada en más de una ocasión al expresidente de la nación con fines personales.

Lejos de dejar pasar tamaña acusación, Flor rompió el silencio en Urbana Play, negó categóricamente haber tenido encuentros con Fernández, más allá del que se hizo público en 2020 por motivos laborales.

La palabra de Flor Peña en Urbana Play.

QUÉ DIJO CARMEN BARBIERI DEL LLANTO DE FLOR PEÑA, AFECTADA POR SER VINCULADA CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Empática con el dolor de su colega, Carmen Barbieri opinó a fondo de la campaña de difamación de la que es víctima Peña y le expresó su apoyo en Mañanísima.

“A mí me rompió el corazón ver a un artista como Florencia Peña, la cual admiro mucho, (llorando). No soy amiga, la quiero, es una colega. Pero me rompió el corazón”, dijo la conductora de eltrece.

Y continuó: “Quiero decir lo que sentí porque me me rompió el corazón, porque ella habló muy claro, entre bronca, tristeza y llanto, porque estaba con la voz quebrada y sus ojos hinchados de haber llorado”.

“Una mujer tan fuerte como ella que tenga que dar explicaciones por las barbaridades que se están diciendo de ella no es justo”, agregó Carmen, indignada.

Y concluyó: “Flor Peña me rompe el corazón. Como mujer, como colega, porque la admiro, porque la quiero, porque es una gran madre… Es una vergüenza y es un dolor muy grande que tenga que estar pasando por esto”.

