El escandaloso video de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial varios años atrás, despertó tipo de repercusiones. Y una de las famosas que opinó del tema fue Lizy Tagliani.

“Me acabo de enterar acá en la radio. Tamara es amiga, yo no sabía nada, desconocía totalmente todo. La verdad es que primero me gustaría informarme antes de dar una opinión, pero no tengo ninguna información”, comenzó diciendo la conductora de La Peña de Morfi en una nota que dio a LAM.

“Estoy sorprendida. Ella ha venido con su pareja a mi casamiento, siempre la vi bien. No tengo un vínculo de estar, yo no conozco su casa, ella no conoce la mía, pero me cae súper y siempre la he acompañado con algún mensajito como a mucha gente, cuando veo que alguien por ahí no la está pasando bien, me gusta decir algunas palabras”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Cada persona tiene una personalidad diferente y es lo que más hay que respetar. Hay que estar en ese lugar para saber qué pasa, aparte la familia y todo eso, responder a eso, cuidarse”, continuó.

Y cerró: “Es una situación difícil, no me gustaría estar en su lugar y, para eso, también hay que hacer cosas para no estar en su lugar. Por supuesto, que sea lo mejorr, que se solucione y que todo termine de la mejor manera posible”.

Lizy Tagliani: “Es una situación difícil, no me gustaría estar en su lugar y, para eso, también hay que hacer cosas para no estar en su lugar”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL ENOJO DE MIRTHA LEGRAND TRAS EL ESCÁNDALO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Sin estar ajena al escándalo que despertó el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato, muy cómplices, en el despacho presidencial años atrás, y que se sumó a las fotos de Fabiola Yáñez golpeada, Mirtha Legrand dio su contundente opinión en La Noche de Mirtha.

Así lo contó Pepe Ochoa en LAM, como adelanto de lo que se verá este sábado a las 22 por eltrece: “Sobre Alberto, Mirtha dijo dos cosas muy contundentes y muy fuertes. Que era un canalla y que no tenía perdón de Dios. Así, al hueso”, comenzó diciendo.

“Obviamente, lo que me cuentan es que no existieron conversaciones, ni discusiones fuertes porque todos opinan lo mismo y piensan muy parecido con respecto a este tema”, agregó, a horas de que salga al aire el ciclo de Mirtha.

Foto: Web

Y cerró, contundente: “Lo que sí se habló con Claudio Savoia (uno de los referentes más consultados sobre la denuncia por violencia de género que le hizo Fabiola Yáñez a Alberto Fernández) fue el tema del encubrimiento de Olivos y toda la gente alrededor de Alberto que lo ayudaba con todos los planes que él tenía. Hay que ver el programa para que revelen toda la información”.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género.