La situación de Beto Casella tras el escándalo el almuerzo de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en la Casa Rosada en plena pandemia, dejó al conductor de Bendita en un delicado equilibrio, y fue picantísimo con su compañera luego de que elija romper el silencio en Blender.

“Ella me preguntó ‘¿qué te parece que haga?’ Y le dije ‘hacé lo que te haga bien a vos’, porque además como ella creo que va una vez por semana al streaming, me dijo ‘si yo no hablo hoy, ya no voy dentro de una semana. Entonces si aparezco hoy, me van a preguntar’”, reflexionó.

Entonces, deslizó súper ácido en una nota para Socios del Espectáculo: “Se lo dije claramente para que duerma tranquila, porque debe estar con calmante, yo qué sé”.

“Se lo dije claramente para que duerma tranquila, porque debe estar con calmante, yo qué sé”.

Y tras asegurar que no necesita “salir en los portales ni ser tendencia en Twitter”, enfatizó: “Prefiero que hable en otro lado, y que no esté en Bendita, porque después me vienen a ver a mí. Pero me consultó y le dije que ‘cero presión’”.

EL PALITO DE BETO CASELLA A TAMARA PETTINATO

“El videíto lo hizo ella, nadie lo obligó”, disparó picante.

“El videíto lo hizo ella, nadie lo obligó”.

“Es fuerte la imagen, es en la casa de gobierno. Además, estaba lo de la pandemia. Pero también mucha gente la estaba esperando, capaz hasta desde un lugar ideológico. Ella está muy vinculada al kirchnerismo, peronismo, lo que sea”, manifestó.

Se filtró un nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada.

“Nosotros nos vamos a dormir tranquilos. Ella no sé cómo estará estos días. Y yo siento que también un poco como compañero hay que bancar. En el sentido de que el laburo lo va a tener, en tanto ella disponga a seguir viniendo a la tele”, cerró Beto Casella.