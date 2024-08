Tamara Pettinato reapareció el último jueves por la noche en su programa de streaming, hizo un descargo por la polémica con Alberto Fernández y Yanina Latorre reaccionó picantísima.

“No tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. El video no estaba en mi teléfono, lo tenía una sola persona, aunque después me enteré de que eran dos”, dijo Tamara.

Yanina Latorre sobre Tamara Pettinato en X.

“Me piden explicaciones cuando no soy la persona que tiene que explicar. Acá hay un solo villano y no soy yo”, cerró Pettinato y la panelista comentó indignada en X: “Que caradura”.

JORGE RIAL FUE CONTUNDENTE CON ALBERTO FERNÁNDEZ TRAS LA DENUNCIA DE FABIOLA YÁÑEZ

Jorge Rial fue contundente al hablar de Alberto Fernández en el ida y vuelta con el programa de eltrece tras la denuncia de Fabiola Yáñez al padre de su hijo por violencia de género.

“Es gravísimo lo que pasó, no tomamos conciencia de que un presidente ejerció violencia de género contra la primera dama en la Quinta de Olivos. Yo estaría tratando de aclarar el tema”, sentenció el periodista.

