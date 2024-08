A una semana de que saliera a la luz el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, tomando cerveza y cruzando declaraciones de amor en la Casa Rosada durante la pandemia, Any Ventura opinó del escándalo y le mandó un mensaje a su compañera de Bendita.

Luego de escuchar a Beto Casella decir “no la voy a descuartizar ni a dejar sin trabajo a Tamara” en Socios del Espectáculo, la panelista dio su contundente punto de vista.

“Creo que, si ella se maneja bien, no va a ser cancelada. Ella tiene que pedir disculpas por no haber hablado, por no haber explicado”, aseguró Any.

Dura, continuó: “Porque cuando vos estás en algún lugar con el presidente de la república, no es privado. Además, estás en la Casa de Gobierno. No es privado. Yo no creo en la vida privada de los hombres públicos. Cuando están en ejerciendo el poder son hechos políticos. Hablan de ellos”.

EL MENSAJE EN VIVO DE ANY VENTURA A TAMARA PETTINATO

“Me gustaría decirle a Tamara que la esperamos con los brazos abiertos porque nosotros no somos jueces ni fiscales”.

“Somos laburantes como ella y todos vivimos de nuestro laburo. Te esperamos con los brazos abiertos”, le dijo Any a Tamara, quien desde que el filtró el video con Alberto Fernández no volvió al trabajo.