En medio de la expectativa por su regreso a Bendita, Tamara Pettianto se sometió a las preguntas de Beto Casella y todo el panel después de la polémica que desató la filtración de un video que la muestra muy cómplice con Alberto Fernández, y el conductor no dudó en ahondar más sobre este vínculo.

“A cualquiera de nosotros nos pasó de ver en la vida cotidiana, en el ámbito del laburo, del barrio, de la oficina, una persona que avanza a alguien y una persona que por ahí no quiere ser avanzada, pero que también un poco juega el juego, aunque no tenga la misma intención”, comenzó diciendo el presentador en vivo.

“Yo supongo, solo por ver esos tres minutos de video, que el tipo tenía una intención con vos. Se le notaba. Y que vos un poco jugabas el juego, pero que la intención no era recíproca. ¿Te podés saber si ya estabas en pareja ahí?”, agregó.

LA REACCIÓN DE TAMARA PETTINATO CUANDO BETO CASELLA LE PREGUNTÓ SI TUVO INTIMIDAD CON ALBERTO FERNÁNDEZ

Foto: Captura (elnueve)

Fue entonces que la hija de Roberto Pettinato dijo lo suyo: “Eh, no… casi. Lo único que expliqué es que tenía una relación de confianza con él. Los detalles de la relación, que entiendo que serían jugosos y sería el chisme, prefiero no contarlos”.

“Por todo lo que se sabe ahora, uno piensa que si Tamara hubiera accedido con dos palabras de más, hubiera pasado cualquier otra cosa. Si hubiera avanzado, que no avanzó, entiendo”, insistió Casella. Pero Tamara prefirió no dar detalles sobre este tema: “No, prefiero no contar eso”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (elnueve)

TAMARA PETTINATO VOLVIÓ A BENDITA: EL RECIBIMIENTO DE BETO CASELLA Y CÓMO FUE SU CHARLA CON ALBERTO FERNÁNDEZ

A pocas horas de haber hablado por primera vez en vivo de su escandaloso video con Alberto Fernández en Final Feliz (su propio ciclo semanal del streaming Blender), Tamara Pettinato regresó a Bendita y así la recibió Beto Casella.

Fiel al estilo del programa, el inicio fue a pura música y diversión, y hasta contó con una imitación a Alberto en el estudio. Luego, el presentador tomó la palabra: “Antes que periodista y columinista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan”.

“Lo que ha hecho, lo asume. Lo que pasó no fue en pandemia, pero uno puede entender que las imágenes -sobre todo con alguien que, en este momento, está imputado por posibles hechos de corrupción y por violencia de género contra su exmujer- más irrita todavía. Lo que Tamara quiera contar acá, lo va a contar”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Fue entonces que la hija de Roberto Pettinato dijo lo suyo: “Cuando pasó esto, estabamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”.

Tamara Pettinato: “(Alberto Fernández) me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”.

Por otro lado, Tamara reveló que el expresidente se comunicó con ella tras la viralización de las imágenes: “Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”. Y cerró: “Igual, si salió a la luz me lo banco, no voy a salir a decir que no soy yo. También me explicó de dónde salió el video”.