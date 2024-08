A una semana de la irrupción en los medios del polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en tiempos de pandemia, la hija de Roberto Pettinato rompió el silencio en Blender y generó rechazo.

En Mañanísima, Carmen Barbieri opinó a fondo del descargo de Tamara, en el debate al que sumó a José Luis Espert, quien también castigó duro a Pettinato tras ver su descargo.

“Hay un solo villano y tiene razón”, comenzó diciendo la conductora de eltrece, dándole la palabra al político.

“A mí me gusta la gente que tiene ovarios o pelotas. Si vos tenés los ovarios de filmar el video en la Casa Rosana, siendo que el presidente estaba casado, con un hijo, y hablar como hablaste, con desparpajo y esa soltura, medio cegándose en todo. La verdad, tenés que tener los ovarios para defenderte de otra manera y no con ese mamarracho de video que ha publicado Tamara”, disparó José Luis Espert, con contundencia.

Y agregó: “Si vos sos quien sos cuando está todo pum para arriba, tené dignidad, tené ovarios cuando todo va para abajo también. Yo si fuera Tamara tendría vergüenza de haberlo filmado”.

CARMEN BARBIERI DURA CON TAMARA PETTINATO: “LA VI SOBERBIA”

En concordancia con lo expuesto por Espert, Carmen Barbieri señaló: “Hay que ponerles el pecho a las balas y hay que tener ovarios. Yo creo que ella no pidió disculpas por nada”.

“Claro que hay un solo villano, pero ella no fue víctima. Contó lo que sabemos todos. La vi soberbia. Ella no tiene la culpa de nada, pero la vi soberbia. No la vi humilde. No sé si estuvo mal dirigida o ella misma escribió sus palabras”, apuntó Barbieri, indignada.

Y Estefi Berardi agregó: “No hubo repregunta. Fue grabado para no bancarse la repregunta”.

