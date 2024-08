Este lunes salió a la luz una nueva interna que se viene dando en el corazón de Bendita desde el viernes cuando la producción le pidió a Tamara Pettinato “que se tome unos días” para apaciguar las aguar en torno a su figura y ella se lo tomó a mal, al punto de darse por despedida, como reveló Beto Casella.

En A la tarde, Luis Bremer le preguntó a la (¿ex?) panelista si su decisión de renunciar a Bendita es un hecho, pero, al contrario de lo que trascendió durante el día, la mediática respondió que no, todo esto mientras chateaba con Casella durante el streaming del conductor en Bondi.

Tamara Pettinato en Bendita (Foto: captura El nueve)

“Me dice tres palabras: ‘No. No renuncié’”, reveló Bremer. “Repregunto: ‘Ok. ¿Te pidieron que no vayas esta semana?’ y me contesta con una sola palabra de dos letras. ‘Sí’”, dijo Luis, mientras Diego Esteves preguntaba si Beto estaría tan enojado de haber hablado Tamara en Bendita en primer término, en lugar de Blender y Radio con vos.

QUÉ DIJO TAMRA PETTINATO SOBRE SU RENUNCIA A BENDITA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO

“Son los típicos casos que nadie se quiere hacer cargo de la desaparición de una figura en pantalla. Nadie que se quiera hacer cargo. No se hace cargo a lo mejor el canal, no se hace cargo la productora, no se hacen cargo los compañeros”, dijo Luis Ventura, pero le recordaron que “la que eligió desaparecer es Tamara”.

“Pero en una nota hoy a la salida de la radio, dijo, cuando le preguntaron del video, ‘Es la segunda parte del anterior video, no me sorprende’. Entonces podría haberse sentado a hablar de esto (en Bendita)”, analizó Luis Bremer.

“A mí lo que me dicen, concretamente, es que habría renunciado cuando Beto le pidió que esta semana no estuviera. De cualquier manera, me agregan la situación contractual de Tamara con el canal que es muy importante, porque hasta ahora eso no lo sabíamos, y es un dato bueno para agregar”, leyó Dani Ambrosino.

“Dice que (Tamara) no tenía contrato con el canal. Está por bolo actoral. Venía cuando la producción se lo pedía. Esa es la información que me surge desde las altas esferas del canal, (…) y ella no está por contrato, sino que está por bolo”, agregó el panelista.

