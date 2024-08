Luego de ver las imágenes de Tamara Pettinato sentada en el sillón de Rivadavia, coqueteando con Alberto Fernández en su paso por la Casa Rosada en plena pandemia, Nancy Pazos lanzó un tremendo comentario en A la Barbarossa.

Antes de que la panelista derrapase al aire, Georgina Barbarossa puso en escena el descargo de Javier Milei, actual presidente de la nación, repudiando el uso del sillón del histórico prócer con fines obscenos, y le preguntó a Mónica Gutiérrez por el tema, pero Nancy fue quien escandalizó la mesa con su fuerte opinión.

FUERTE COMENTARIO DE NANCY PAZOS TRAS VER A TAMARA PETTINATO EN EL SILLÓN DE RIVADAVIA

Georgina Barbarossa: -Javier Milei tuteó sobre este tema del uso del sillón de Rivadavia. Mónica, ¿qué pensás de esto?

Mónica Gutiérrez: -Creo que el sillón de Rivadavia es un lugar simbólico, cargado de simbolismos. Tampoco me gustó cuando sentaron a un perro. No da. El sillón expresa institucionalidad, una historia. No da para jugar ahí.

Georgina: -No, no da.

Mónica: -Obviamente, el principal villano de esta historia ya sabemos quién es. Pero no da para jugar.

Nancy Pazos: -Hoy lo vimos porque hay un video, porque el susodicho era tan inepto como para hacer esto. Pero si a ese sillón le hicieran un espermograma, de Rivadavia para acá, tiene de todo.

Analía Franchín: -¡Ay, Dios mío!

Georgina: -¿Entendiste, Mónica?

Mónica: -Está bien, Nancy, pero no podemos banalizar ni convalidar esto.

Georgina: -Es una aberración.