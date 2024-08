La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género derivó en la filtración de un video de Tamara Pettinato en la residencia oficial, y Nancy Pazos explotó cuando le preguntaron por la panelista.

“De eso no pienso hablar, no es delito. Y te pediría que por lo menos ante mí no nombres a quién fue, porque no tiene sentido. No fue elegida, no fue nada”, se plantó la periodista.

Entonces cuestionó la difusión de las imágenes que la exprimera dama habría grabado del celular del padre de Francisco: “De lo único que sirve ese video es para sumar al morbo de todos, de darles de comer a un par de carroñas que tiene la televisión argentina”.

“Ese video no demuestra ni dice nada más que una cuestión absolutamente íntima de las dos personas y adultos”, argumentó.

LA BRONCA DE NANCY PAZOS CON EL CRONISTA DE INTRUSOS

Tras repudiar a Alberto Fernández, el cronista de Intrusos indagó a Nancy Pazos: “¿Y lo de Tamara cómo se puede explicar que se preste?”.

Por eso Nancy explotó: “No me importa, si seguís hablándome de una persona que yo no elegí y que no tiene ninguna culpabilidad absolutamente de nada, dejo la nota acá”.

Nancy Pazos.

“Te queda claro que no tenés absolutamente nada que decir de una persona que estaba en una situación íntima, que vos no votaste, que no te tiene que dar explicaciones”.

Y arremetió: “Tamara es víctima tuya, víctima tuya en este caso. Y de todo el morbo de la televisión de mierda que estamos teniendo. Que parecen más servicios de inteligencia que cualquier otra cosa”.

“Me enojo. Y era la idea que me enoje porque te dije que si la nombrabas de nuevo me iba, y la volviste a nombrar. Te pongo una condición en público, no la cumplís. Y ahora querés que encima yo no me enoje. ¡Vos sos un irrespetuoso!”, protestó.

“Estás poniendo en público un nombre de una persona a la que no tenemos por qué irle a reclamar nada. Acá estamos hablando de un corrupto hijo de p… pegador de mujeres que se llama Alberto Fernández. Imaginate si hubiera sido tu hermana o tu madre. ¿Estarías nombrándolas? No seas cínico”, cerró Nancy Pazos su diatriba contra el periodista de Intrusos.