A casi tres semanas de la irrupción mediática del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, que detonó la buena relación relación con Beto Casella en Bendita, Jorge Rial opinó a fondo en LAM de la interna entre sus colegas.

Lo cierto es que una vez desatado el escándalo, Tamara fue una sola vez al programa de elnueve. La panelista adujo haberse sentido incómoda por el trato recibido por sus compañeros y por los informes que hicieron en Bendita y no regresó más.

En ese escandaloso marco, Beto se enojó con Pettinato por su proceder en el plano profesional y la ausencia de la panelista en el programa ya sería definitiva.

JORGE RIAL OPINÓ DE INTERNA ENTRE BETO CASELLA Y TAMARA PETTINATO EN BENDITA

Notero: -Te pregunto por el rol conductor y panelista. Se pudrió todo entre Tamara Pettinato y Beto Casella. ¿Vos cómo hubieras manejado esa situación? Ella no volvió y Beto se tomó unos días.

Jorge Rial: -Creo que Beto estuvo correcto. Bancó hasta donde había que bancar y después se complicó la situación. Cuando uno es líder de un grupo tiene saber cuáles son los límites y cuando un problema de tus colaboradores empieza a afectar el programa tenés que tomar decisiones. No me pareció mal la actitud. Más allá de que Tamara no es culpable de nada. La trascendencia de eso estaba afectando a Bendita.

Notero: -¿Estaba afectando a Bendita?

Rial: -Sí, y les puede pasar a ustedes. Me pasó a mí alguna vez. Todos hemos pasado por situaciones. Hay que tomar decisiones y un líder a veces tiene que tomar decisiones antipáticas.