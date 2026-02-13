El referente del ballet argentino y director del ballet del Teatro Colón, Julio Bocca, utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a Valentín Fresno, el bailarín que fue blanco de burlas durante una emisión del programa Nadie nos para (Rock & Pop), conducido por Beto Casella.

La polémica se desató luego de que al aire se reprodujera un video que Fresno había compartido en sus redes, donde mostraba su rutina diaria de preparación para una función de El Cascanueces, el clásico ballet de Tchaikovsky.

Lo que comenzó como una presentación irónica derivó en comentarios ofensivos por parte de integrantes del ciclo, incluyendo expresiones de tinte homofóbico que generaron un fuerte repudio en redes sociales.

EL DESCARGO DE VALENTÍN FRESNO TRAS LAS BURLAS

Luego del episodio, el propio bailarín decidió pronunciarse públicamente y lamentó que este tipo de situaciones sigan ocurriendo: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras”, escribió.

Además, cuestionó el rol de los medios frente a este tipo de discursos: “Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos. Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista”.

Fresno también remarcó el impacto que estos mensajes pueden tener en las nuevas generaciones: “Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, que pueden pensar que el ballet es de ‘putos’. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”.

Crédito: Instagram

Sus compañeros del Ballet Estable del Teatro Colón también se solidarizaron con él y repudiaron los dichos: “Repudiamos enfáticamente estos comentarios homofóbicos y descalificativos hacia nuestro compañero y nuestra profesión”, manifestaron.

EL APOYO DE JULIO BOCCA AL BAILARÍN DEL TEATRO COLÓN

En este contexto, Julio Bocca publicó un video en el que felicitó al joven artista por su respuesta: “Hola Valentín, quería felicitarte por la respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”.

Crédito: Instgram

El exbailarín también destacó el mensaje que Fresno transmitió más allá de su experiencia personal: “No solo pensaste en vos, sino también en los niños. Gracias por eso”.