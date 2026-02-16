Enzo Aguilar suele definir a Beto Casella como “el hombre que más tiempo me duró en la vida”. La frase, que combina humor y afecto, resume una relación profesional que ya lleva casi tres años y que ahora suma un nuevo capítulo.

El joven panelista será parte de BTV, buena televisión, el ciclo que el conductor estrenará en América TV el 18 de febrero a las 22, tras su salida de El Nueve.

Después de afianzarse en Bendita, Enzo Aguilar se convirtió en una de las apuestas del conductor, quien volvió a confiar en él para integrar el panel del nuevo programa producido por Mandarina Contenidos. Pero su presente en los medios dista mucho de sus comienzos.

Quién es Enzo Aguilar, el elegido de Beto Casella: de un pueblo de Tucumán a consolidarse en televisión | Créditos: Instagram @enzoaguilarokk

Nacido en Esquina Leales, un pueblo tucumano de apenas 3500 habitantes, Enzo recuerda sus orígenes con orgullo. “Cuando empecé decía que era de Tucumán, genérico. Ahora me gusta decir mi pueblo con nombre y apellido: Esquina Leales”, contó en una entrevista. Allí, en un entorno sin tradición artística ni espacios culturales, empezó a forjar su vocación.

Quién es Enzo Aguilar, el elegido de Beto Casella: de un pueblo de Tucumán a consolidarse en televisión | Créditos: Instagram @enzoaguilarokk

QUIÉN ES ENZO AGUILAR, EL ELEGIDO DE BETO CASELLA

“Fue un ambiente hostil para crecer, ni mi familia ni en el pueblo hacían nada artístico. No había ninguna actividad cultural para desarrollar y yo tenía muchas ganas. Yo estaba seguro que me iba a dedicar a esto, lo tenía muy claro”, confesó.

Esa certeza convivió con el bullying escolar por su orientación sexual y por no encajar en los moldes tradicionales. “Los chicos gays en la escuela siempre eran los señalados”, recordó.

Quién es Enzo Aguilar, el elegido de Beto Casella: de un pueblo de Tucumán a consolidarse en televisión | Créditos: Instagram @enzoaguilarokk

Lejos de paralizarse, encontró refugio en la creación. Desde los 14 años comenzó a escribir y dirigir obras de teatro con sus vecinos como elenco.

“Era muy raro porque dirigía a mis vecinos que tenían 60 años y me hacían caso”, relató. Con el tiempo, ese mismo pueblo que lo había cuestionado terminó acompañándolo.

En 2020 viajó a Buenos Aires para audicionar para Drácula, el clásico de Pepe Cibrián. La pandemia lo dejó varado sin recursos y atravesó uno de los momentos más duros de su vida.

“Si me preguntan cómo fue, fue desesperante. Mi prioridad era comer”, recordó sobre ese período en el que trabajó de lo que pudo para sostenerse.

El punto de inflexión llegó con TikTok. Monólogos escritos como catarsis comenzaron a viralizarse y un video dedicado a Lali Espósito cambió su destino. La artista lo compartió y, a partir de ahí, fue convocado a El Hotel de los Famosos, su primera experiencia televisiva.

Quién es Enzo Aguilar, el elegido de Beto Casella: de un pueblo de Tucumán a consolidarse en televisión | Créditos: Instagram @enzoaguilarokk

Poco después, Carolina Wyler lo recomendó a Beto Casella. El conductor lo contactó por redes y lo invitó a Bendita. “Yo muerto, pálido. Estaba en el tren y pegué un grito fuerte de felicidad”, recordó. Desde entonces, comparten radio y televisión a diario.

Sobre su vínculo, es contundente: “Es un tipazo laburando… no te la hace pasar mal como jefe”. También destacó cómo Casella manejó el conflicto con El Nueve: “Fue un duelo largo… Beto lo hizo muy bien, que fue recoger el guante por todos”.

Ahora, con BTV, Aguilar asume un nuevo desafío. “Va a tener una yapa del humor que a la televisión hoy le está faltando”, adelantó. Y sobre el hate en redes, fue tajante: “Nada me importa menos en la vida… Lo que pueda decir una persona detrás de un teléfono me chupa bien un huevo”.