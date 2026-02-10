Rochi Igarzábal protagonizó un momento de tensión en vivo cuando Pampito interrumpió su testimonio para avisarle que la entrevista había llegado a su fin, a solo cinco minutos del cierre del programa.
La actriz, que se encuentra presentando la obra El divorcio del año, había asistido a Puro Show para hablar del espectáculo, repasar su trayectoria y referirse a distintos aspectos de su vida personal. Sin embargo, debido a que llegó unos minutos tarde, la charla se volvió exprés y el malestar de Rochi no tardó en hacerse evidente.
INCÓMODO MOMENTO EN VIVO: ROCHI IGARZÁBAL Y PAMPITO
Rochi Igarzábal: -Están poniendo esta ley de que se pueda trabajar a partir de los 16 porque hay algo orgánico, biológico, que no está desarrollado para soportar un montón de cosas. En mi caso, yo le diría a mi hija que se forme. Ella hace baile, hace tela, va a un colegio artístico porque le encanta todo eso, y yo la veo súper desenvuelta a la hora de aprender artes…
Pampito: -Rochi, te tengo que interrumpir porque se nos terminó el programa. Te quiero pedir si podés venir otro día porque tenemos un montón para charlar. Te habíamos preparado un tape hermoso sobre tu carrera.
Rochi: -Chicos, ¿me están cargando?
Pampito: -Es que el programa termina ahora. Podemos arreglar para otro día o mandarte un móvil. Llegaste un poco tarde, perdón.
Rochi: -Ya sé, pero pensé que el programa terminaba a las 12.30…
Pampito: -No, termina ahora.
Rochi: -Ah, 12.25. Bueno, citenme un poco más temprano la próxima vez, porque vengo de muy lejos y tengo todo muy organizado.
Pampito: -Dale, perdón. La nota estaba prevista un poco antes. Te pido mil disculpas.