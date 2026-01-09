Pampito publica en su cuenta de Instagram contenido de manera constante cada día, aunque siempre del ámbito profesional.

Esta vez, se tomó una pequeña licencia y mostró una faceta de su espacio personal: celebró su sexto aniversario con su novio.

Pampito y su novio celebran seis años en pareja: “Somos cero…” | Créditos: Instagram @pampitook

El periodista publicó un álbum con varias fotos en las que se lo ve a él junto con Facundo Estévez, psicólogo y comunicador.

PAMPITO, UN ROMÁNTICO

El periodista publicó un álbum con fotos en distintos contextos y ciudades: cuidando a Facundo en el hospital, andando en bicicleta por Nueva York o posando frente al Panteón, en Roma.

Pampito escribió: “Somos cero románticos con Facu Estévez, pero 6 años juntos merecen este dump del amor”.