Durante la temporada de verano, la mayoría de los canales de televisión afronta pequeños cambios de programación. Eltrece no es la excepción.

En pleno febrero, el medio especializado “Rating Ahora” anunció que la histórica señal modificará algunos horarios.

En ese marco, Puro Show suma una edición en el horario vespertino, presencia que redobla la solidez de la mañana.

“Puro Show” suma una edición a la tarde de El Trece: cuáles son los cambios de programación | Créditos: Instagram @gossipeame. (Foto: @pampitook)

PURO SHOW, SEGUNDA EDICIÓN

“Rating Ahora” reveló: “Finaliza #TheBalls con Benjamín Vicuña y en su lugar #PuroShow suma una edición especial por la tarde hasta que vuelva Dario Barassi de sus vacaciones”.

Pochi de Gossipeame confirmó la noticia: “Del 2 al 6 de marzo nos tienen de mañá y de tarde; siento que fue hace una década que nos sacaron esas fotos y fue hace un año”.