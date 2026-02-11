Laurita Fernández está viviendo un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. La conductora y bailarina confirmó que su relación con Matías Busquet va viento en popa y reveló que ya conoció a la familia de su nuevo novio.

En diálogo con Puro Show, la actriz no pudo ocultar su felicidad al hablar del polista, quien la acopañó en su estadía e Cariló y Mar del Plata, donde está haciendo temporada: “Se fue hace un par de días, por trabajo se tuvo que ir, pero está ahí online”.

Laurita Fernández habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Uno de los momentos más reveladores de la charla fue cuando Laurita confirmó que ya conoció a la familia de Matías. “Aparte de ellos, bueno, esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, confesó.

LA DECISIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ CON EL AMOR Y LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

Lejos de molestarse por la exposición mediática, Laurita Fernández se mostró relajada: “La verdad que nada de escondernos, hacemos vida normal y tratamos de disfrutar de un montón de planes”.

La bailarina reveló que Busquet está adaptándose al mundo del espectáculo. “Él es también nuevo en todo esto, entonces cada cosa, cada ‘gossipeame’ que aparece le llama la atención”, contó divertida.

