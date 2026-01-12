Laurita Fernández dejó a todos con la boca abierta al contar en su vista a Almorzando con Juana -el programa que conduce Juana Viale por eltrece- una experiencia íntima: cómo descubrió una infidelidad gracias al buscador de Google.

Entre risas nerviosas, la actriz reconstruyó el momento exacto en el que se enteró de una actitud sospechosa de un novio: “Una vez descubrí una infidelidad por el buscador de Google”, comenzó diciendo la invitada.

“Claro... porque te queda el historial. Yo iba a buscar algo en la tele porque tenía Internet y yo buscaba en el explorador. Y con el control remoto podías buscar música o un video”, siguió.

Foto: Captura (eltrece)

“Y cuando pongo, me aparece el historial en el buscador y decía el nombre de una chica con la palabra ‘hot’. Dije, ‘acá estuvo buscando’. Fue una búsqueda bastante concreta”, cerró Laurita, poniéndole humor al tema.

¿De qué expareja se habrá acordado Laurita Fernández?

LAURITA FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER VINCULADA CON MARTÍN BOSSI: SU PICANTE REACCIÓN EN REDES

Los rumores sobre una posible relación entre Laurita Fernández y Martín Bossi estallaron en las redes luego de que saliera el fuerte rumor que ambos estarían “comenzando un vínculo”. Y lejos de esquivar el tema, la conductora decidió salir a responder para despejar cualquier duda.

En sus historias de Instagram, Laurita compartió la placa de una noticia con un fuerte título: “Afirman que Laurita Fernández y Martín Bossi estarían comenzando una relación”, se pudo leer.

Fue entonces que la protagonista de la obra La Cena de los Tontos, junto a Bossi y Gustavo Bermúdez, etiquetó a su compañero y lanzó una carcajada escrita: “¿Ahora @bossimartin? Jajajajajaja”, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@holasoylaurita) Por: Fabiana Lopez

Pero no se quedó ahí. Redoblando la apuesta, la actriz agregó un mensaje directo para él: “Bossi, hacete cargo de esto. Ahora quiero más porcentaje en La Cena de los Tontos”.

Su reacción desató una ola de comentarios y se volvió tendencia entre los seguidores por la manera en la que Laurita desdramatizó las constantes versiones de romance tanto con el humorista, como con otras personas.

¡Clarito!