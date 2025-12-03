Yanina Latorre volvió a tirar una bomba en Sálvese Quien Pueda y encendió el mundo del espectáculo. La panelista reveló que no fueron ni Julieta Poggio ni Laurita Fernández las que generaron tensión con Flor Jazmín Peña por acercarse demasiado a Nico Occhiato en Los Personajes del Año… sino Wanda Nara.

La conductora relató, con lujo de detalles, el momento exacto en el que Flor habría enloquecido: “¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo.

Ahí vino la escena que, según Yanina, sacó a Flor de eje: “Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”.

¡Tremendo!

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU PRESENTE SENTIMENTAL, EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON UN JUGADOR DE VÓLEY

En medio de fuertes rumores de romance con el jugador de vóley, Nicolás Lazo, Laurita Fernández enfrentó las preguntas y habló de su presente sentimental con total sinceridad.

“¿Cómo está el corazón de Laurita Fernández?”, le preguntó la cronista de LAM. Y ella no dudó con su respuesta: “Muy bien. Estoy sola, tranquila”.

Al ser indagada por Lazo, la conductora le puso humor al tema: “No sé quién es. No lo conozco. La verdad es que estoy muy contenta, muy tranquila, enfocada en el laburo y también divirtiéndome. Es parte de esta etapa de soltería”.

Foto: Captura (América)

Por último, sobre la posibilidad de volver a enamorarse (tras separarse de Claudio “Peluca” Brusca), Fernández cerró, tajante: “No estoy en ese plan. Si me pasa, me pasará. Tengo mis tiempos también. Me gusta estar así”.