Luego del inesperado cruce con la China Suárez, Julieta Poggio enfrentó otra polémica: Mariana Brey contó en A la Barbarossa que la actriz habría “beboteado” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Gente, lo que habría desatado la bronca de Flor Jazmín Peña.

Fiel a su estilo directo, Poggio salió al aire en Bondi Live, desmintió el rumor y relató cómo fue su breve y distante interacción con el productor y conductor de Luzu TV.

JULIETA POGGIO NEGÓ HABER “BEBOTEADO” A NICO OCCHIATO

Julieta Poggio le dijo a Pepe Ochoa en vivo: “No sé de dónde sacaron eso. No crucé palabra en toda la noche”.

El conductor del streaming le repreguntó: “¿Lo saludaste de lejos?”.

“No, le di un beso. Yo ya estaba sentada, en el grupo verde, él llegó y lo saludé. Esa fue toda mi intervención en toda la noche”, aseguró la actriz y ex Gran Hermano, en pareja con Fabrizio Maida.

Pero Ochoa insistió: “¿De dónde saca Mariana Brey que fuiste vos la que lo coqueteó?”.

Haciendo una referencia indirecta al conflicto con la China Suárez, Juli ironizó:“Será porque esta semana tuve quilombitos. No sé, no entiendo por qué me buscan quilombos”.

A JULIETA POGGIO LE “GUSTA MÁS” FLOR JAZMÍN PEÑA QUE NICO OCCHIATO

“¿Tenés buena onda con Flor Jazmín y con la gente de Luzu?”, le consultaron.

Juli afirmó: “Obvio, recontra. Yo los vi en las fotos… Ya estaba sentada. Él saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban conmigo”.

Luego fue tajante: “No sé por qué inventaron eso. Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta. Me gusta más Flor Jazmín”.

