El último martes por la noche, el tenso cruce entre Wanda Nara y Leandro Paredes dio que hablar en el marco de la gala de Los Personajes del Año de Revista Gente.

Según contó Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, hubo un momento tenso y hasta incómodo entre la empresaria y el futbolista.

Todo habría sucedido mientras realizaban la foto de tapa donde estaban sentadas las grandes figuras, entre ellas Mirta Legrand, Paredes junto a su mujer, Camila Galante, y un espacio vacío que, según interpretaron varios, estaba reservado para la imagen de Lionel Messi.

Al lado, Wanda ocupó su lugar, dejando ese hueco en el medio. Pero fue la conductora de La Noche de Mirtha quien la llamó para conversar y chusmear un rato. Paredes, que estaba justo al lado de la diva, intentó saludar a Nara, pero ella lo habría ignorado por completo, conforme a la información de la panelista.

ASÍ ERA EL VÍNCULO DE WANDA NARA CON LEANDRO PAREDES

Leandro Paredes compartió una etapa futbolística con Mauro Icardi en su paso por el PSG en París, periodo en el que el deportista del Galatasaray todavía seguía casado con Wanda Nara, por lo que habrían mantenido algún tipo de cercanía.

Mariana Brey recordó al respecto: “Hay fotos y hasta un video viral de 2020, antes de la pandemia, donde se los ve festejando juntos a todos en una pileta, y Leandro la alza a Wanda y la tira al agua, en medio de una celebración con otros jugadores y sus parejas”.

