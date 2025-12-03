Luego de elogiar la presencia de Wanda Nara en la gala de los Personajes del Año, Pamela David sorprendió en vivo al contar una actitud que la decepcionó profundamente, relacionada con su gran amiga Celina Rucci.

En 2021, a Rucci le diagnosticaron leucemia, enfermedad que logró superar tras un largo y complejo tratamiento en Estados Unidos.

Dos años más tarde, Wanda atravesó una situación de salud vinculada a dicha enfermedad de manera menos agresiva.

Ese punto en común motivó a Celina a escribirle un mensaje muy especial a Nara que, según Pamela, nunca fue respondido.

Pamela David reveló una inesperada actitud de Wanda Nara que la decepcionó

LA REACCIÓN DE PAMELA DAVID TRAS LA ACTITUD DE WANDA NARA CON CELINA RUCCI

En Desayuno Americano, Pamela relató lo sucedido y dejó entrever su molestia al aire: “Esta tarde se presenta el libro de mi amiga amada Celina Rucci. Es una novela muy linda. Llorás y te reís. Es espectacular la novela”.

Pamela explicó que la novela de Celina tiene como objetivo visibilizar la desinformación sobre el trasplante de médula ósea y la escasez de donantes.

En ese marco, su amiga decidió escribirle un mensaje privado a Wanda: “Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y de hecho, la novela tiene ese propósito: comunicar”.

Sin embargo, según relató, Wanda nunca respondió: “¿Ustedes creen que le contestó? No, no le contestó”.

Molesta con la actitud, Pamela profundizó: “¿Qué soy yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmoedor. Yo lo leí”.

