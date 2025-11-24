A los 34 años, Carolina Saavedra se enteró de una verdad que le cambió la vida para siempre: era hermana de Pamela David. La noticia la sorprendió en 2017, después de una larga búsqueda personal marcada por dudas, intuiciones y la sensación de no pertenecer del todo al lugar donde creció.

Durante una charla profunda en el programa Desayuno Americano, Carolina relató cómo fue crecer en la casa de su abuelo y convivir con una inquietud interna. “Me crié con mi abuelo y sentía que no pertenecía a ese lugar”, confesó. Esa sensación la acompañó durante años, hasta que decidió buscar respuestas sobre su verdadera identidad.

Pamela David y su hermana Carolina Saavedra (Fotos: capturas América TV y Instagram)

Carolina contó que siempre hubo algo que le hacía “ruido”. Se identificaba con historias de personas que, como ella, sentían que les faltaba una pieza en su historia. “Me pasó con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela. Me resonaba mucho lo que él decía”, recordó.

CÓMO SE ENTERÓA CAROLINA SAAVEDRA QUE ERA HERMANA DE PAMELA DAVID

La sospecha sobre su origen biológico se encendió en una situación cotidiana: “Iba caminando con mi hermana, por parte de mi papá que me crió, y me lo encuentro a Beto. Conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice ‘¡qué parecidos son!’”, relató Carolina, en referencia a Alberto David, su padre biológico.

Fotos: capturas América TV

La muerte del hombre que la crió fue un punto de inflexión. “Cuando él muere me doy cuenta de que nunca tuve la oportunidad de preguntárselo en vida. Es todo bastante duro porque cuando me entero, mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria. Entonces, tampoco podía recurrir a ella”, explicó.

La decisión de buscar a su verdadero padre la llevó a un momento clave. “Cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice: ‘Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá’”, recordó Carolina, visiblemente emocionada.

Ese instante la marcó para siempre. “Me sirvió para mirarme y para buscar mi nueva identidad, para trabajar”, expresó sobre el proceso de reconstrucción personal que atravesó tras conocer la verdad.

PAMELA DAVID REVELÓ CÓMO CONOCIÓ A SU MEDIO HERMANA A LOS 34 AÑOS

Por su parte, Pamela David reveló que siempre supo de la existencia de Carolina, pero que eligió respetar la decisión del padre adoptivo de su hermana. “Soy muy unida con mi papá y, siendo muy chiquita, sabía de la existencia de Carolina. Pero había un pedido expreso de su papá que la crio, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión”, explicó la conductora.

Pamela David (Foto: captura eltrece)

El esperado encuentro entre las hermanas se dio por casualidad en un boliche. Ambas se reconocieron de inmediato, no solo por el parecido físico, sino también por la forma de gesticular. “Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina”, contó Pamela, haciendo referencia a las similitudes familiares.

