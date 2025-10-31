Pamela David escuchó con atención la nota que Yanina Latorre dio a su programa, Desayuno Americano, y se diferenció de manera contundente.

La conductora de SQP había cuestionado a Lowrdez Fernández, de Bandana, por realizar un vivo en redes sociales con Fabiana Cantilo para hablar sobre violencia de género, sus días de desaparición y su vínculo con su expareja Leandro García Gómez, actualmente detenido y acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia.

“No comparto con Yanina Latorre. Fabiana Cantilo dijo ‘al que golpea no lo queremos’. Se puso como par y empatizó. Le habló de igual a igual”, sostuvo Pamela David.

Y agregó con seriedad: “En este momento es importante escuchar y no juzgar. Es momento de acompañar”.

Yanina Latorre criticó a Lowrdez de Bandana por banalizar la violencia de género (Desayuno Americano)

Qué había dicho Yanina Latorre sobre Lowrdez de Bandana

“Entiendo que Lowrdez está, no sé si captada por el tipo, psicopateada, pero ahora está todo el país preocupado por ella: toda la prensa, la madre, la hermana… y ella riéndose, burlándose”, señaló Yanina.

Sobre el vivo de la cantante con Cantilo, apuntó:“Fabiana Cantilo fue poco seria, las preguntas fueron poco serias. Digo: ‘Loco, andá a la tele, hablá bien o atendé a tu vieja, a tu hermana’. Hablar en un vivo con Fabiana Cantilo haciéndose las locas las dos no me pareció gracioso”.

Finalmente, cerró su opinión contundente:“El tema fue totalmente banalizado porque hay una denuncia muy grave. Él está preso y todo el mundo está preocupado por ella: la mamá, la hermana, toda la familia y todos nosotros”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.