Pamela David sorprendió a todos en Desayuno Americano con una inesperada reacción en vivo al escuchar las declaraciones de Nico Occhiato sobre la polémica por las nominaciones a los Premios Martín Fierro de Streaming.

Todo comenzó cuando en el ciclo mostraron la nota que el conductor de Luzu TV dio a los noteros tras conocerse las ternas, donde intentó bajarle el tono al conflicto que había tenido días atrás con Migue Granados y Luis Ventura, presidente de Aptra.

“Siempre es lindo estar nominado. Obvio que las esperaba, no voy a ser hipócrita. Creo que las que están son las correctas”, dijo Nico.

Y continuó: “Ventura está muy enojado, pero es un tipazo. Qué haga lo que quiera Ventura. Luis hinchado los huevos me divierte mucho”.

Consultado por la tremenda interna con Migue, a quien dijo no atenderle el teléfono, Occhiato respondió huidizo: “No quiero polemizar más... Hoy no sé nada”.

A Pamela David la aburrió Nico Occhiato (Desayuno Americano)

El enojo en vivo de Pamela David con Nico Occhiato:

Sin embargo, su actitud diplomática no convenció a Pamela David, quien reaccionó sin filtro desde el piso.

“Me aburren al final. O te hacés el piola y te la bancás, o no hagas nada. Bajó la espuma. Me aburrió”, lanzó tajante la conductora, visiblemente molesta por la postura del creador de Luzu TV, después de haber hecho declaraciones muy picantes sobre la mala relación con Migue Granados y cuestionar la forma en la que se enteró de la logística de Aptra para dar a conocer a los nominados al Martín Fierro de Streaming.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.