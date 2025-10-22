Pamela David protagonizó un doloroso accidente durante una sesión de entrenamiento con su preparador físico, Juan Cruz Barbero.

Mientras realizaban una rutina de ejercicios, la conductora le dio sin querer una patada en la zona íntima a su entrenador y la escena quedó registrada en video.

Con el clip en las redes de Juan Cruz, Pamela también decidió mostrar el momento al aire en Desayuno Americano, su programa de América, y tomarse el accidente con mucho humor.

“Yo entreno con Juan Cruz Barbero. Siempre entreno y me cuesta. ¿Creen que me gusta? No me gusta. ¿Creen que disfruto? No disfruto. ¡La peor de las ondas!”, bromeó Pamela antes televisar el blooper.

Pamela David le dio una tremenda patada a su entrenador en sus partes íntimas (Captura de Desayuno Americano)

QUÉ DIJO PAMELA DAVID DE SU PATADA EN LA ZONA ÍNTIMA A SU ENTRENADOR

Ya con el video de su patada en vivo, la conductora contextualizó: “Me tocaban los abdominales ahí”.

Y cerró con humor: “Qué exagerados que son los hombres. Estuvo tirado ahí como diez minutos de mi clase, de mi tiempo… ¡Una patadita en el huevito sin querer!”.

