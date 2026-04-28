La cantante y actriz Jimena Barón compartió un momento que se volvió viral: Arturo, su hijo menor —fruto de su relación con Matías Palleiro— pronunció por primera vez la palabra más esperada por toda mamá.

En la grabación, de apenas 9 segundos, Jimena aparece en su habitación junto al bebé, peleándose con el control del televisor. Mientras intenta poner su programa, se escucha con total claridad la vocecita de Arturo: “Ma… ma” .

LA REACCIÓN DE JIMENA BARÓN

La artista, visiblemente emocionada, le responde entre risas y mimos: “Mamá, sí, yo también quiero ver mi programa y no lo podemos poner”, y le da un beso en la cabeza.

Crédito: Instagram

Jimena ya había mostrado otros momentos del bebé —su primera salida, el primer corte de pelo, sus primeros gateos— pero esta primera palabra se llevó todos los corazones de sus seguidores.

El tierno gesto se suma a la lista de instantes íntimos que la cantante suele compartir con su comunidad, donde también aparece su hijo mayor, Momo (fruto de su relación con Daniel Osvaldo).