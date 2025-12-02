Benjamín Vicuña y Wanda Nara podrían protagonizar el encuentro más inesperado del verano en Punta del Este. La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo

Horas antes, Wanda sorprendió a sus seguidores al promocionar la nueva fragancia de Vicuña en sus redes sociales.

El gesto llamó la atención y rápidamente se dispararon las versiones sobre un posible acercamiento.

Benjamín Vicuña y Wanda Nara, muy conectados.

Benjamín Vicuña y Wanda Nara en Punta del Este: ¿encuentro confirmado?

Según Gustavo Méndez, hay “muchas probabilidades” de que Wanda y Benjamín se crucen en Punta del Este durante el verano. “Hay ganas de ambos lados de que haya un encuentro y una foto juntos”, aseguró el periodista.

Benjamín Vicuña en el polo de Punta del Este (Foto: Ramiro Souto).

Wanda, que recientemente compró una casa en Uruguay, planea pasar parte de las fiestas de diciembre y el verano en ese país junto a sus hijas, una vez que termine las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara en Punta del Este. (RS Fotos)

Por su parte, Vicuña también viajará a Punta del Este para celebrar las fiestas con sus hijos y Anita Espasandin, antes de regresar a la Argentina para continuar con su debut como conductor en The Balls por eltrece.

Aquel llamado de Vicuña a Wanda en medio de la crisis con la China Suárez

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (Foto: Movilpress)

Hace unos meses, se habló de un llamado de Wanda a Vicuña para aconsejarlo sobre su relación con la China Suárez, lo que habría generado un fuerte cortocircuito entre los protagonistas.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Movilpress)

Incluso, se dijo que ese episodio motivó al actor a revocar el permiso de salida del país para sus hijos, aunque él lo negó en reiteradas oportunidades y aseguró que no mantiene diálogo con la empresaria.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es si este acercamiento responde a una movida de marketing, a una decisión personal o simplemente a la coincidencia de estar en el mismo lugar en el momento justo.



