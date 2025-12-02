Wanda Nara volvió a demostrar que cada movimiento suyo en redes tiene un objetivo claro. En plena tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la organización familiar de sus hijos, la mediática publicó un mensaje que muchos interpretaron como un guiño directo hacia el actor chileno.

Todo se desencadenó cuando Wanda compartió un video promocionando la nueva fragancia de Vicuña. En el clip, la empresaria escribió: “Gracias Benja, recién llegados a la Argentina”, mientras mostraba imágenes probando el perfume del actor.

El gesto se volvió aún más llamativo cuando agregó: “Va a ser un éxito total seguramente, te va a ir increíble, besos Benja”. La cercanía del mensaje no pasó desapercibida entre sus seguidores, sobre todo por el contexto en el que se encuentra el chileno.

Wanda Nara y Benjamin Vicuña, la alianza menos pensada: “Recién llegados…” | Créditos: Instagram @wanda_nara

LA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA

La reacción de Vicuña sumó más misterio al asunto. Si bien reposteó las publicaciones de otros colegas, como Esteban Lamothe, que también promocionaron su producto, decidió no compartir la de Wanda.

Ese detalle fue suficiente para abrir un debate en redes, donde muchos se preguntaron si se trataba de una distancia intencional o simplemente de una omisión sin doble lectura.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

En el entorno de Benjamín siempre negaron cualquier vínculo cercano con Wanda, incluso cuando trascendió que la mediática habría hablado con él en más de una oportunidad durante el conflicto que mantiene con la China Suárez.

Aun así, la presencia de Nara en esta campaña promocional resulta, cuanto menos, llamativa. Algunos interpretan la publicación como un gesto de apoyo; otros, como una movida estratégica que la mediática aprovechó para posicionarse una vez más en la agenda pública.