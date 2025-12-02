Camila Galante enterneció a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su hija mayor, Victoria, fruto de su relación con Leandro Paredes.

La esposa del jugador de Boca celebró los 12 años de la niña con un carrusel de fotos que recorrió distintos momentos de su vida y dejó en evidencia el profundo vínculo entre madre e hija.

“A la nena de mis sueños”, escribió Galante en el inicio del posteo, acompañado de una serie de imágenes que mostraban a una Victoria dulce, espontánea y ya convertida en una preadolescente llena de personalidad.

En el mensaje, Camila destacó la huella que su hija dejó en su vida desde el primer día: “Gracias por elegirme para ser tu mamá. Hace 12 años me cambiaste la vida, la llenaste de amor y de luz”.

Camila Galante y un tierno mensaje por los 12 años de Victoria, su hija con Leandro Paredes | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

EL SALUDO DE CAMILA GALANTE A SU HIJA

La publicación continuó con un deseo que refleja el amor y la admiración por su primogénita: “Seguí creciendo así mágica, feliz, buena y sana. Te ama mamá”. Sus palabras despertaron una ola de reacciones en Instagram, donde amigos, familiares y miles de seguidores se sumaron a los saludos por el cumpleaños de Victoria.

Camila Galante y un tierno mensaje por los 12 años de Victoria, su hija con Leandro Paredes | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Entre los comentarios más destacados aparecieron dos figuras muy cercanas a la familia Paredes. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y amiga de Camila, dejó un cálido mensaje: “Feliz cumple, hermosa”. Por su parte, Oriana Sabatini también dijo presente con un gesto afectuoso que captó la atención de los fans: “La más hermosa del mundo”.