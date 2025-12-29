A seis meses de haber confirmado su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández volvió a apostar al amor.

En una entrevista con Gente, la conductora y artista reveló que está iniciando una nueva relación, según trascendió con Matías Busquet, un polista alejado del mundo del espectáculo, y habló con sinceridad sobre este nuevo momento personal.

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance:

“Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos. Encontré a alguien que está en la misma que yo”, contó Laurita, quien explicó que decidió vivir este vínculo de una manera distinta a experiencias anteriores.

“Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”, reflexionó.

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance (Infama)

La artista admitió que al principio le costó soltarse y relajarse frente a la exposición, pero con el correr de los días logró disfrutarlo: “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’. Quizás tenía que ser en este momento”.

Sobre su nuevo compañero a quien no mencionó explícitamente en este fragmento de la nota que difundió Infama de Gente, Laurita destacó que no pertenece al medio y que eso es un punto a favor: “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”.

“Mé mandó un mensaje varios años atrás y lo dejó pasar. La vida nos volvió a cruzar hace poquito”, concluyó Laurita.

Laurita Fernández y su flamante chongo en el recital de Shakira.

¿QUIÉN ES MATÍAS BUSQUET?

Matías Busquet es un reconocido polista argentino que se destaca en las canchas internacionales. Deportista de alto nivel, Busquet mantiene un perfil discreto en cuanto a su vida personal, aunque su participación en los circuitos más exclusivos del polo lo ha convertido en una figura conocida dentro del ambiente deportivo y social.

Su presencia en eventos junto a Laurita marca un cambio en su exposición mediática, demostrando que está dispuesto a acompañar públicamente a la conductora en sus momentos más importantes.