Un picante, pero también divertido, video que Yanina Latorre subió a Instagram junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en la fiesta de los Personajes del Año de la revista Gente generó un terrible revuelo. ¡Y Laurita Fernández fue una de las mencionadas!

“Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto. Me caés muy bien”, lanzó la conductora de SQP.

La bailarina contestó visiblemente incómoda: “Las cosas que hay que ver. Mejor saquemos la foto rápido”.

Desde entonces, crecieron las especulaciones sobre qué famosa habría coqueteado con Occhiato en la fiesta, y los nombres que quedaron bajo la lupa fueron Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández… Y ahí se picó.

“¿Qué? Eso es falso. Mentira”, reaccionó Laurita desde su cuenta de X, negando tajantemente la versión de que habría piropeado o “beboteado” al conductor y productor de Luzu TV.

En la misma línea, Pongo también desmintió el hecho y rompió en llanto en su programa de streaming, indignada por la falsa acusación.

Flor Jazmín Peña desmintió conflicto con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

“Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”, comenzó diciendo Flor en un audio que puso al aire Desayuno Americano.

Luego habló de las famosas señaladas de “bebotear” a Occhiato: “Hoy (3 de diciembre) me levanté y vi que Juli Poggi había llorado. Entonces lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”.

“Con Wanda no nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante".

“Con Laurita, lo mismo, casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor… Vino a Luzu la semana pasada”, expuso Flor Jazmín.

Bajándole el tono a las versiones, continuó: “Repito, trato de no mirar porque siento que se dicen una cantidad de cosas tremendas para algo que en realidad no dije.No hay tal drama ni tal quilombo”.

“A la mañana le escribí a Juli ni bien me enteré de que estaba angustiada, para decirle ‘boluda, sos loca, nos conocemos, tenemos la mejor, no tenés nada que ver’. Me puso mal verla angustiada”, reveló en el programa de Pamela David.

Y concluyó: “Me parece que todo nació a partir de un tuit y se empezó a repetir. De un tuit de alguien que ni idea. Y se empezó a repetir y empezó a crecer. Pero nada, no tengo nada para decir de nadie, en absoluto”.

