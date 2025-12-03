Después de un año trabajando codo a codo en La cena de los tontos, la química entre Martín Bossi y Laurita Fernández parece haber trascendido el escenario. Y en las últimas horas, una serie de datos revelados por Juan Etchegoyen encendieron con fuerza los rumores de un romance que podría convertirse en el primero del verano.

En Mitre Live, el periodista abrió su programa con una promesa que ya circula por todos los pasillos del espectáculo: “La data que me llega es muy potente sobre dos famosos que trabajan juntos hace meses”, anticipó, jugando al enigmático.

Finalmente, soltó los nombres: “Estoy hablando de Laurita Fernández y Martín Bossi… ¿qué pasa entre ellos? ¿Es solo laboral la relación?”. Con esa pregunta, dejó en claro que hay más que una simple sociedad teatral.

Laurita Fernández y Martín Bossi (Foto: Movilpress)

LOS DETALLES QUE ALIMENTAN EL RUMOR

Según el periodista, hay imágenes que muestran cercanía y movimientos recientes que hacen ruido. Uno de los ejemplos que expuso fue su presencia juntos en el Boca-River en La Bombonera, hace aproximadamente un mes: “Muy cómplices… de la mano”, explicó Etchegoyen.

Pero eso no es todo. Laurita llevó a su papá a ese mismo palco, donde también se encontraba Bossi. Ese gesto terminó de disparar la versión que muchos vienen siguiendo de cerca.

Además, Etchegoyen aseguró recibir información desde adentro:“Personas que frecuentan a Laurita me dicen que a ella le gusta, pero que no quieren blanquear, como siempre pasa con Martín”.

Y fue por más:“Colegas me cuentan que Bossi les enviaba mensajes con info sobre Laurita cuando ella estaba en crisis con Peluca”, dejando entrever que el vínculo podría venir de antes.