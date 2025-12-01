Peluca Brusca, productor del ciclo que conduce Laurita Fernández, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Puro Show y reveló cómo fue convivir laboralmente con su ex pareja durante estos meses, además de aclarar cuál es el verdadero futuro de la conductora dentro del programa.

¿Laurita sigue o no en el programa? La respuesta de Peluca

En medio de rumores, versiones cruzadas y posibles reemplazos, Peluca Brusca confirmó que el programa continuará en 2026 y que su deseo es que Laurita siga al frente.

Laurita Fernández en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

“Ojalá que siga. Yo quiero hacer todo lo posible, desde lo que está a mi alcance. Todos queremos que Laurita conduzca”, aseguró.

Sobre los trascendidos que vinculan a El Pollo Álvarez o a Hernán Drago como posibles reemplazos de Fernández, Peluca explicó:

“Surgieron algunos nombres. Hernán está con nosotros desde hace años, conoce el ritmo del programa y sabemos que si le toca lo hace perfecto. Pero Laurita no confirmó que se va. No estar convencida de algo no significa algo negativo”.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández celebraron su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

A la vez, aseguró que la conductora mantiene un diálogo directo con la producción: “Laurita nos dice absolutamente todo, a mí particularmente también. Me muestra las ganas y las cosas que quiere mejorar. Yo tengo confianza de que lo va a seguir haciendo”.

La convivencia laboral con su ex: cómo fue trabajar juntos después del final de la relación

Brusca no esquivó la pregunta más delicada: ¿cómo fue seguir trabajando con Laurita tras la separación?

“En otra época de mi vida no lo hubiese podido hacer. Pasaron muchas cosas y uno va creciendo. Laburo en un lugar que confía en mí y tengo que bancarlo a muerte. Lo único que me interesa es que al programa le vaya bien y que a Laurita le vaya cada vez mejor en lo profesional”.

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca. (Foto: @soyclaudiobrusca)

Con sinceridad, admitió que fue un proceso emocionalmente complejo: “No es fácil para el que no toma la decisión de cortar el vínculo. Cuando eras feliz en un vínculo, no es fácil. Uno no puede ser hipócrita”.

También habló del fuerte lazo que aún los une por fuera de la relación amorosa: “Tenemos dos perritas, Miel y Moca, que se criaron en el canal. Y para mí eso es otra unión. Compartimos mucho de la vida”.

Laurita Fernández le festejó el cumple a Miel y mostró cómo quedó su casa. Crédito: Instagram

“No hablaría en pasado”: el panel apuntó a los sentimientos de Peluca

En el análisis posterior a la entrevista, los panelistas del ciclo aportaron información de su propio entorno y dejaron entrever que Brusca no habría superado del todo a Laurita.

“Yo no hablaría en pasado”, dijo una panelista. “Para mí no lo puede superar. Le costó muchísimo hacer estos meses. De hecho, él no quería seguir”, sumaron.

Pampito, el conductor del programa, reveló que la separación habría sido un shock: “A él le agarró un baldazo de agua fría. No se lo esperaba. Él quería todo con ella: casamiento, hijos. Y Laurita no estaba en ese momento de su vida”.

¿Qué va a pasar ahora?

Mientras Laurita analiza su futuro y baraja alternativas —entre seguir en TV, teatro o incursionar en streaming—, Peluca Brusca sostiene la expectativa de que la conductora continúe en su rol en 2026.

Y, pese a haber transitado una separación reciente, dejó en claro su prioridad:

(Foto: @soyclaudiobrusca)

“Voy para adelante, hago el programa. Lo único que me interesa es que al programa le vaya bien y que Laurita esté cada vez mejor”.

La historia profesional y personal entre ambos sigue sumando capítulos… y el futuro de Laurita en el ciclo todavía tiene una puerta abierta.