Claudio “Peluca” Brusca se cansó de los rumores de romance con Nazarena Di Serio y reveló por qué sigue soltero después de su separación de Laurita Fernández. El productor le envió un extenso mensaje de WhatsApp a Yanina Latorre, que la panelista leyó en vivo en LAM, y no dejó lugar a las dudas.

“Me escribió Peluca y me dice: “Hola Yanina, querida. No soy de escribir estas cosas porque la verdad no me interesa demasiado”, comenzó diciendo.

“No tendría ningún problema el día de mañana estar contento por un romance. Pero la verdad es que no estoy en esa, sinceramente. En este momento, se me hace difícil por el trabajo que tengo y por los trabajos que estoy haciendo”, agregó.

Y cerró, contundente, dejando en claro que no está saliendo con nadie: “Se me hace difícil salir a reunirme con gente o tomar un café. Pero lejos de romances, ni nada de eso”.

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE PELUCA BRUSCA E HIZO UNA ÍNTIMA CONFESIÓN AL AIRE: “ME ENCANTARÍA”

A dos meses de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández se mostró firme en su decisión de dar vuelta la página y enfocarse de lleno en su carrera. Invitada a la mesa de La noche de Mirtha, la actriz habló en profundidad sobre cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida.

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo”, disparó Mirtha Legrand, logrando una respuesta breve pero contundente de su invitada. “No, me separé hace poco”, dijo Laurita, sin querer entrar en detalles.

Lejos de quedarse ahí, la diva de los almuerzos redobló la apuesta: “¿Te gustaría casarte?”, indagó. Y tras unos segundos de silencio, Laurita fue honesta: “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista… ya pensaba en el ‘qué pasará si después me separo’. He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita, de imaginarme de blanco y querer eso”.

Sin embargo, la conductora de Bienvenidos a ganar sorprendió al revelar un sueño que sí mantiene intacto: “Me encantaría formar mi familia. Quizás después termino casada, Mirtha… quién sabe, de blanco como vos”, bromeó.

Durante la charla, Laurita también contó que nació y se crió en Mataderos, estudió en Liniers y que ahora su mamá vive cerca suyo. La actriz había confirmado su ruptura a finales de junio, tras casi tres años de relación, asegurando que, aunque fue una decisión reciente y dolorosa, fue lo mejor para ambos y que seguirán trabajando juntos.