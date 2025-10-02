Peluca Brusca, ex de Laurita Fernández, habría iniciado un vínculo cercano con Nazarena Di Serio, la periodista de TN que se especializa en música.

El encargado de revelar la información fue Juan Etchegoyen, quien en su ciclo Mitre Live aseguró que “hace varios días circula la versión de un romance entre dos famosos”. Según el periodista, la conductora y locutora comenzó a trabajar en un streaming que Peluca Brusca produce, lo que habría dado lugar a que se vieran de manera frecuente.

“Hubo personas que me dijeron que los vieron juntos y en el medio ya se habla de que algo pasa”, explicó Etchegoyen, dejando en claro que la relación todavía no estaría confirmada.

Peluca Brusca. Crédito: Instagram

QUÉ DIJO PELUCA BRUSCA SOBRE NAZARENA DI SERIO

Si bien el propio Peluca Brusca le negó a Etchegoyen cualquier tipo de romance, admitió que escuchó los rumores.