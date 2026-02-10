Los posteos cómplices de Gabriela Sari y Facundo Arana en las redes sociales habrían pasado desapercibidos hace apenas un mes, pero ahora que el actor confirmó su separación de María Susini y que la actriz sigue soltera desde que terminó su relación con Darian “Rulo” Schijman, explotaron los rumores de affaire.

Así fue que Sari se hizo eco de las declaraciones de Arana, quien se reivindicó amigo de la familia, aunque las explicaciones de Gabriela sumaron más dudas que certezas entre halagos y sonrisas.

A cuento de la ironía de Rulo de que podrían haber sido matrimonio swinger con María, en referencia a una selfie de la madre de su hija y Arana, la propia ex del periodista afirmó: “A Daro le encanta poner humor y está bien. Que digan lo que quieran”.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@facundoaranatable).

“Somos familia desde hace años, desde que empezamos a trabajar juntos en Muñeca Brava (1998), que como nos adoptamos mutuamente”, precisó.

“Yo siempre subí cosas con Facundo, junto con Dona, con Daro, con María, hemos subido muchas fotos todos juntos. Ahora quizás pueda llamar más la atención, pero es lo mismo”.

Gabriela Sari abrazada a Facundo Arana.

Gabriela Sari halagó a Facundo Arana

Hasta ahí, Sari fue correcta. Sin embargo, luego se soltó y alimentó las especulaciones, ya que ante la pregunta de cómo estaba Facundo ella exclamó: “Divino. Me encanta verlo en Mar del Plata. A él le gusta mucho, va, viene, va a surfear, no para”.

Y ante la consulta del ánimo de Arana a poco del final del matrimonio de 18 años, Sari enfatizó: “Lo veo bien. Es una persona muy fuerte, además muy conectada con el arte y con la familia misma. Yo lo veo muy bien".

“El trato nuestro es diario. Mateamos, hablamos, vamos a cenar”, cerró Gabriela Sari blanqueando su situación con Facundo Arana.