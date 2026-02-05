La vida personal de Facundo Arana dio un giro inesperado después de su reciente separación de María Susini, con quien compartió casi veinte años y formó una familia. En medio de este proceso, el actor se mostró más cerca que nunca de Gabriela Sari, y a eso se sumó ahora la reacción de Rulo Schijman, el ex de la actriz, proponiendo un intercambio.

A inicios de esta semana, los comentarios y comentarios cruzados entre Arana y Sari llamaron la atención de sus seguidores. Gabriela Sari compartió imágenes en las que aparece Arana junto a Donna, la hija que tuvo con Rulo, de quien también está separada hace un año.

Rulo Schijman, Gabriela Sari y Facundo Arana (Fotos: Instagram @facundoaranatagle y @gabrielasari)

Las fotos, que rápidamente se viralizaron, mostraron a los tres disfrutando de un helado y compartiendo momentos de complicidad. Según reveló Fede Flowers en El Observador, “hay mucho coqueteo en redes sociales, él sube una foto y ella le comenta con corazones, en el 2022 también intercambiaron mensajes

Leé más:

Aseguran que Facundo Arana está muy cerca de Gabriela Sari tras su separación de María Susini

LA REACCIÓN DE RULO SCHIJMAN A LOS RUMORES DE ROMANCE DE FACUNDO ARANA Y GABRIELA SARI

En paralelo, Facundo Arana replicó una de esas postales en su propio perfil y le dedicó un mensaje especial a la pequeña: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos”, escribió, arrobando tanto a la mamá como al papá de Donna.

Las interacciones entre Arana y Sari no pasaron desapercibidas. Facundo reaccionó de manera afectuosa a las publicaciones de Gabriela, y ella, lejos de esquivar los comentarios, bromeó sobre la repercusión: “Les dijeeee que se veníaaa!!”, escribió, anticipando que las fotos iban a dar que hablar.

El posteo de Rulo en medio de los rumores de romance (Foto: Instagram @rulo)

En medio de la intriga por el futuro de los actores, apareció Rulo Schijman que este jueves publicó una story con la nota de Ciudad Magazine con una de sus humoradas. “¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”, escribió, agregando emojis de carcajadas.

Leé más:

El llamativo y tierno gesto de Facundo Arana con María Susini tras la separación que sorprendió a todos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.