La reciente separación entre Facundo Arana y María Susini, tras casi dos décadas de relación y una familia consolidada, abrió un nuevo capítulo en la vida personal del reconocido actor argentino. En medio de este proceso, el actor y Gabriela Sari se mostraron más cerca que nunca.

Arana y la actriz mantienen una amistad de años, sin embargo, los mensajes y publicaciones en sus redes sociales dieron que hablar en las últimas horas. Es que en los últimos días, Gabriela compartió en sus redes sociales imágenes en las que se lo puede ver a él y a la hija Donna que tuvo con Rulo Schijman, de quien está separada.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@gabrielasari).

En paralelo con estas postales compartidas, se observó que Facundo reaccionó de forma afectuosa al contenido publicado por Gabriela y un mensaje en el que expresó que sabría que las fotos despertarían rumores de romance: “Les dijeeee que se veníaaa!!”.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@gabrielasari).

En el caso de Facundo Arana, publicó la misma imagen en la que se lo ve con la nena de Sari tomando un helado: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos”, escribió y arrobó tanto a la mamá como al papá de Donna, el periodista.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@facundoaranatable).

Fede Flowers expuso en El Observador las señales del vínculo que estarían empezando: “De los creadores de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, y digo esto porque ellos se muestran como amigos, llega esta relación de Facundo Arana y Gabriela Sari... hay mucho coqueteo en redes sociales, él sube una foto y ella le comenta con corazones, en el 2022 también intercambiaron mensajes".

Facundo Arana y Gabriela Sari intercambian mensajes en redes sociales (Foto: Instagram/@facundoaranatagle).

ASÍ HABLABA FACUNDO ARANA SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECOMPONER SU PAREJA CON MARÍA SUSINI

Tras hablar con él, Ángel de Brito reveló cuáles son las intenciones de Facundo Arana tras la separación de María Susini: “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja”, le djo y luego sumó: “La familia está perfecta, pero él quiere seguir adelante con la pareja”.

Según lo que le dijo el actor al periodista, cuando la noticia se hizo pública, le propuso a Susini hacer un comunicado en redes sociales para aclarar la situación, pero ella prefirió no hablar del tema: “No me interesa hablar del tema, yo nunca aclaro nada, así que dejémoslo ahí”. Por ahora, la pareja sigue compartiendo momentos familiares y conviviendo en Mar del Plata, mientras definen cómo seguirán adelante.

