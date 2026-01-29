Con el correr de los días, la separación entre Facundo Arana y María Susini empieza a mostrar aristas cada vez más delicadas. En medio de la sorpresa que causó este tema, Ángel de Brito sorprendió con su información al aire en LAM.

Luego de hablar de esta relación, el conductor reveló una fuerte versión que involucra a India, una de las hijas de la expareja (también tienen a Yaco y Moro), y un accidente ocurrido a fines del año pasado que habría generado profundas diferencias familiares.

“Hubo un episodio con India, que hace equitación. Se cayó del caballo en una prueba y fue grave. Casi se muere, hasta se rompió el casco”, contó el conductor, dejando en shock al estudio.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Según detalló De Brito, este hecho habría sido determinante en la crisis de la pareja y en la dinámica familiar posterior: “Ellos se separan con mucha distancia, con muchas diferencias, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen de un lado, se ponen del otro… no quiero entrar en detalles. El tema de los hijos adolescentes está”, explicó.

Pero eso no fue todo. Ángel sumó un dato aún más sensible sobre el vínculo entre Facundo Arana y su hija: “India está enojada con Facundo“, aseguró. Y cerró: ”Me confirman eso, pero no sé el motivo”.

SE CONOCIÓ LA VERDAD SOBRE LA SEPARACIÓN DE FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI TRAS MOSTRARSE JUNTOS EN LAS REDES

Luego de que Facundo Arana y María Susini reaparecieran juntos en redes sociales y despertaran rumores de reconciliación, Majo Martino llevó claridad al tema y contó la verdad detrás de la separación, con información directa del propio actor.

“Hablamos con Facundo Arana y tengo la posta”, aseguró la panelista en Sálvese Quien Pueda, antes de detallar la situación real de la pareja. Según explicó, Arana y Susini están separados desde hace varios meses, aunque la historia no está cerrada.

“Ellos están viviendo en casas diferentes hace meses. Es una separación, pero no definitiva”, afirmó Martino, y aclaró un punto clave: “Esto no quiere decir que no se puedan ver”.

Foto: Instagram (@mariasusini) Por: Fabiana Lopez

De hecho, la periodista explicó que la pareja sigue compartiendo tiempo juntos, especialmente por sus hijos: “Comparten con los chicos, están juntos en Mar del Plata”, contó, y agregó que María se encuentra allí realizando trabajos con distintas marcas.

En cuanto al estado emocional del actor, Majo fue contundente: “Él está triste con toda la situación, porque es una crisis”. Según reveló, el galán está decidido a hacer todo lo posible para recomponer la relación: “Está haciendo terapia porque quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor que antes”, explicó. Y sumó: “Él no quiere que se termine”.

“Se separaron físicamente, pero la están remando”, resumió la panelista, en medio de las especulaciones que surgieron sobre esta historia de amor que parece tener chance de una reconciliación.