Luego de que Facundo Arana y María Susini reaparecieran juntos en redes sociales y despertaran rumores de reconciliación, Majo Martino llevó claridad al tema y contó la verdad detrás de la separación, con información directa del propio actor.

“Hablamos con Facundo Arana y tengo la posta”, aseguró la panelista en Sálvese Quien Pueda, antes de detallar la situación real de la pareja. Según explicó, Arana y Susini están separados desde hace varios meses, aunque la historia no está cerrada.

“Ellos están viviendo en casas diferentes hace meses. Es una separación, pero no definitiva”, afirmó Martino, y aclaró un punto clave: “Esto no quiere decir que no se puedan ver”.

De hecho, la periodista explicó que la pareja sigue compartiendo tiempo juntos, especialmente por sus hijos: “Comparten con los chicos, están juntos en Mar del Plata”, contó, y agregó que María se encuentra allí realizando trabajos con distintas marcas.

En cuanto al estado emocional del actor, Majo fue contundente: “Él está triste con toda la situación, porque es una crisis”. Según reveló, el galán está decidido a hacer todo lo posible para recomponer la relación: “Está haciendo terapia porque quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor que antes”, explicó. Y sumó: “Él no quiere que se termine”.

“Se separaron físicamente, pero la están remando”, resumió la panelista, en medio de las especulaciones que surgieron sobre esta historia de amor que parece tener chance de una reconciliación.

SE SEPARARON FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI TRAS CASI 20 AÑOS DE RELACIÓN: “SE TERMINÓ EL AMOR”

Una de las parejas más queridas del espectáculo llegó a su fin. En LAM confirmaron que Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años de relación, una historia de amor que parecía inquebrantable, pero que hoy atraviesa su punto final.

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito, sorprendiendo a todos y reflejando el impacto que generó la noticia.

Según la información que lograron recopilar, la separación no estuvo marcada por escándalos ni conflictos graves: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, explicaron, dejando en claro que la decisión fue tomada tras intentar sostener el vínculo.

Foto: Instagram (@facundoaranatagle)

Un dato clave es que María Susini ya empezó a hablar del tema en su entorno cercano: “Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, contó Pepe Ochoa al aire.

A pesar de la ruptura, la relación entre ellos es buena. De hecho, en el ciclo revelaron que esta misma semana están juntos en Mar del Plata: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, remarcó el panelista.

Mientras María es quien habla con más naturalidad de la separación, Facundo estaría atravesando el proceso de otra manera: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”, aseguró Pepe.

Cabe recordar que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado, aunque en ese momento Arana los había desmentido. Incluso, cuando visitó Bondi hacia fin de año, habló de María y aseguró que estaba todo bien.