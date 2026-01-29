A una semana de que Pepe Ochoa comunicara la separación de Facundo Arana y María Susini en LAM, tras 18 años de amor y tres hijos en común, Puro Show fue en busca de la palabra de la modelo y la encontró en las playas de Mar del Plata.

El notero Nacho Rivarola relató cómo fue el inesperado acercamiento. “La encontramos a María Susini muy temprano. Estaba haciendo surf. Cuando nos ve, se queda parada y entra en la duda de salir o no del mar. Finalmente decide volver a entrar”, describió el cronista de eltrece.

Además, reveló un gesto que no pasó desapercibido: “Cuando vuelve a meterse en el agua, hizo algo que me sorprendió: tiró un beso al cielo”.

Captura de Puro Show, eltrece.

EL ROTUNDO SILENCIO DE MARÍA SUSINI TRAS LA SEPARACIÓN DE FACUNDO ARANA

Luego, el programa puso al aire el momento en el que Rivarola intentó dialogar con Susini en la playa. En las imágenes se la ve seria, caminando sin detenerse y evitando casi por completo el contacto visual con el notero.

“María, ¿podemos hablar dos minutos, por favor? El otro día ya pudimos hablar con Facu”, le dijo el cronista.

Ante la falta de respuesta, insistió: “Estás mal, ¿no? ¿Pueden ser dos segundos, por favor?”.

Pese al contundente silencio, Rivarola volvió a intentar: “Hoy en día, ¿él tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?”.

Sin embargo, María Susini no respondió. Solo giró la cabeza una vez, lo miró brevemente y dejó en claro que no iba a emitir palabra alguna.

Acto seguido, la modelo se retiró del lugar con la tabla de surf debajo del brazo, manteniendo un absoluto hermetismo sobre su separación de Facundo Arana.