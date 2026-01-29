La confirmación de la separación de Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años juntos pareció una más dentro de la farándula, hasta que explotó una versión escandalosa ante el absoluto hermetismo de la modelo y el actor.

Se trata de una fuerte interna familiar, que tuvo como protagonista a India (17), la hija mayor, en medio de una competencia de equitación en la que se cayó al saltar con su caballo y fue derivada a una clínica.

“Facundo no pudo entrar a la clínica”, contó Fernanda Iglesias luego de recordar la información que habían dado primero en LAM.

María Susini con India, Yaco y Moro, sus hijos con Facundo Arana. (Foto: @mariasusini)

Ya con testimonios de primera mano, la periodista de Puro Show explicó: “María no estaba en la Ciudad, no estaba en Mar del Plata y no la podían localizar y la nena estaba sola”.

Qué pasó con la hija mayor de Facundo Arana y por qué María Susini no le permitió contacto con la menor

“Cuando la llevan a la clínica, porque tampoco aparecía Facundo, se enteran que Arana no podía entrar a la clínica”, continuó ante el absoluto asombro de sus compañeros.

“Por pedido de María Susini fue que Facundo Arana no pudo ingresar a la clínica”, enfatizó Iglesias.

Y siguió: “La chica estaba bien, se recuperó, volvió caminando al club hípico donde se estaba haciendo la competencia. No fue grave, pero volvió con uno de los organizadores y otro de los concursantes, un señor chileno que está en el mismo equipo de India”.

Por lo pronto, a nivel judicial Fernanda Iglesias corroboró que no se labraron actas oficiales para impedir el contacto de Facundo Arana con sus hijos, India, Yaco y Moro, por exigencia de María Susini.