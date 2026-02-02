Cuando parecía que el capítulo estaba cerrado, Facundo Arana y María Susini volvieron a llamar la atención con un gesto inesperado en redes sociales. Lejos de los escándalos y las indirectas, el actor compartió un video que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores.

En las imágenes se ve a María en Mar del Plata, sonriente y relajada, lista para meterse al mar con su tabla de surf. Bajo el sol y con la playa como escenario, la escena transmite libertad, calma y disfrute, muy lejos de cualquier clima de conflicto. El video, acompañado de música suave, fue republicado por Arana en sus historias de Instagram.

Así, con un simple posteo desde la costa marplatense y una reposteo cargado de significado, Facundo Arana y María Susini demostraron que el vínculo entre ellos es cercano y despojado de cualquier polémica.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@facundoaranatagle) Por: Fabiana Lopez

SE CONOCIÓ LA VERDAD SOBRE LA SEPARACIÓN DE FACUNDO ARANA Y MARÍA SUSINI TRAS MOSTRARSE JUNTOS EN LAS REDES

Luego de que Facundo Arana y María Susini reaparecieran juntos en redes sociales y despertaran rumores de reconciliación, Majo Martino llevó claridad al tema y contó la verdad detrás de la separación, con información directa del propio actor.

“Hablamos con Facundo Arana y tengo la posta”, aseguró la panelista en Sálvese Quien Pueda, antes de detallar la situación real de la pareja. Según explicó, Arana y Susini están separados desde hace varios meses, aunque la historia no está cerrada.

“Ellos están viviendo en casas diferentes hace meses. Es una separación, pero no definitiva”, afirmó Martino, y aclaró un punto clave: “Esto no quiere decir que no se puedan ver”.

Foto: Instagram (@mariasusini) Por: Fabiana Lopez

De hecho, la periodista explicó que la pareja sigue compartiendo tiempo juntos, especialmente por sus hijos: “Comparten con los chicos, están juntos en Mar del Plata”, contó, y agregó que María se encuentra allí realizando trabajos con distintas marcas.

En cuanto al estado emocional del actor, Majo fue contundente: “Él está triste con toda la situación, porque es una crisis”. Según reveló, el galán está decidido a hacer todo lo posible para recomponer la relación: “Está haciendo terapia porque quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor que antes”, explicó. Y sumó: “Él no quiere que se termine”.

“Se separaron físicamente, pero la están remando”, resumió la panelista, en medio de las especulaciones que surgieron sobre esta historia de amor que parece tener chance de una reconciliación.