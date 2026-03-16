En las últimas horas, Luciana Martínez apareció en el centro de la escena por una gravísima situación.

Fue detenida por presunta participación en un robo con la modalidad de viuda negra; avanza la investigación.

La ex participante de Gran Hermano 2024 ingresó a un hotel y el registro habría sido la clave de la identificación.

Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: todos los detalles de su detención | Créditos: Instagram @bel.corvalan(Foto: Policia de la Ciudad)

DETALLES SOBRE LA DETENCIÓN DE LUCIANA DE GH

Fernanda Iglesias reveló cuál habría sido el modus operandi del delito: “Imputaron a Luciana, ex Gran Hermano, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista americano”.

Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: todos los detalles de su detención | Créditos: Instagram @bel.corvalan

A ello, Belén Corvalán agregó detalles. La periodista especializada en policiales informó: “Al ingresar al hotel, se escanearon los DNI’s de los invitados. Wagner se fue a las 7 y Luciana a las 10:30. Al mediodía, la víctima se levantó y se dio cuenta de que le faltaban el reloj, la mochila, ropa interior y el pasaporte”.