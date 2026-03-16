Un momento incómodo sacudió la tranquilidad de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Luana Fernández fue sorprendida por una pregunta directa sobre el tatuaje que lleva en su antebrazo izquierdo. Todo ocurrió durante una charla distendida en el living, cuando Lolo Poggio notó la inscripción “WI FI” acompañada de un pequeño corazón y no dudó en consultarle: “¿Qué es eso?”.

La reacción de Fernández fue inmediata: con una sonrisa nerviosa, respondió de manera evasiva y cortante: “No importa”, evitando dar detalles sobre el origen del tatuaje. La escena no pasó desapercibida entre los participantes y rápidamente se convirtió en tema de conversación tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

Luana Fernández (Foto: Instagram @luanafernandezok_)

El detalle que más llamó la atención es que el tatuaje de Luana coincide con el nombre del Wi Fi Team, el grupo de youtubers liderado por Yao Cabrera y Nathan Castro que durante años generó controversia en redes sociales por sus contenidos y su estructura de trabajo. El Wi Fi Team llegó a reunir más de 45 millones de seguidores, en su mayoría niños y adolescentes, y fue protagonista de una investigación judicial de alto impacto.

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EL TATUAJE A LUANA FERNÁNDEZ LA EXPUSO COMO MIEMBRO DEL GRUPO DE YAO CABRERA, HOY PRESO

Según explicó el manager de medios Jorge Zonzini, el tatuaje de Fernández coincide con el nombre de la organización que funcionaba en la llamada “Mansión Wi Fi”, ubicada en el barrio San Marcos, partido de Escobar. La causa judicial se inició tras una denuncia presentada por Zonzini en octubre de 2020, a la que luego se sumaron los testimonios del editor Mariano Fernández y la diseñadora gráfica Giovanna De Mitole, quienes aseguraron haber sido víctimas de explotación laboral y sexual dentro del grupo.

En el expediente judicial, Zonzini sostuvo que Luana Fernández figuraba como integrante de la organización y fue identificada por algunas víctimas. “El rol de Luana, entre otros, era participar de los videos en vivo de sexo explícito que la secta destructiva de Yao Cabrera difundía entre sus millones de seguidores”, afirmó Zonzini.

Luana Fernández y Yao Cabrera (Fotos: captura Telefe y Instagram @yaocabrera)

La causa terminó con la condena a cuatro años de prisión para Yao Cabrera por trata de personas y reducción a la servidumbre, según la sentencia de la jueza Nada Flores Vega del Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín. Además, la Justicia ordenó ampliar la investigación hacia otros integrantes del Wi Fi Team por presunto lavado de activos, debido a las millonarias sumas de dinero que manejaba la organización a través de contenido digital, fiestas, merchandising y otras actividades.

El incómodo momento de Luana Fernández en Gran Hermano no solo expuso una situación tensa dentro de la casa, sino que también reavivó una polémica judicial que sigue dando que hablar fuera del reality.

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